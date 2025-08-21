В трагичен инцидент преди 5 години брат и сестра на 13 и на 15 години загиват при парасейлинг, след като въжето се къса. След този случай властите затягат проверките. Кой е отговорен за атракционите и какви са правилата в южната ни съседка?
Парасейлингът в Гърция се третира като дейност, включваща въздушно движение. Основните регулаторни органи за безопасност са Гръцката гражданска авиационна администрация и Гръцката брегова охрана, която е подчинена на Министерството на морските въпроси и островната политика. Тя отговаря за морската безопасност и за инспекцията на уреди за водни спортове и следи за прилагането на правилата.
А според правилата всеки център трябва да има:
- Разрешително от бреговата охрана
- Лицензиран водач на лодката и отделен наблюдател
- Спасителни жилетки за всички участници
- Оборудване в изправност
Тази дейност се забранява при:
- вятър над 16 възела
- силно вълнение
- след залез или преди изгрев
- ако не е налице втори човек като наблюдаващ
Само тази година са извършени около 3000 инспекции и са наложени 265 глоби за нарушения.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK