Ремонт в Националната художествена академия разкри тринайсет гроба от времето на антична Сердика.
Представете си в мазето си да откритието антично римски гробище. Е, точно това се случи в мазето на художествената академия.
Открити са около пет-шест гроба само в едно помещение, а в съседните също има. Ще попитате как така не се е знаело, че тук има антични гробове, знаело се е, но когато са строили сградата на художествената академия, върху подът е бил излят бетон.
И сега когато се прави ремонтът, бетонът бива премахнат и излизат наяве находките.
Когато бригадата строителни работници започнали да копаят в мазето, кирките им разкрили антични гробове.
Особен интерес представлява гроб на жена. Върху ръцете ѝ се виждат гривни, с които е била погребана като дар.
Накитите са от бронз и тепърва ще бъдат обработени и датирани. Смята се, че римският некропол в мазето на художествената академия е от трети-пети век след новата ера. Находките ще бъдат показани на изложба през месец май догодина.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK