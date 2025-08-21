Нов скандален случай с Георги Семерджиев, осъден за катастрофата на столичния булевард "Черни връх". След поредица от нарушения и внасяне на забранени предмети той е преместен от Централния софийски затвор в този в Бобов дол, научи bTV.

Мярката не е постоянна. Случаят коментира и правосъдният министър, който е разпоредил проверки във всички места за лишаване от свобода.

"Точно заради такъв случай на неколкократно намерени и иззети забранени вещества и вещи, затворник, осъден ефективно на лишаване от свобода от Централния софийски затвор за катастрофата на бул. "Черни връх", днес е конвоиран и преместен в друг затвор като наказателна мярка - принудителна мярка по отношение на същото лице. Законът ни дава такава възможност. Правила има в затвора, правила има навсякъде и те трябва да се спазват. Това е затвор, а не разграден двор", каза министър Георги Георгиев.

Три мобилни телефона в пъпеш, осем – в печка, и един – в тубичка с лекарство – изобретателността в опитите да се внесат забранени предмети в затворите и затворническите общежития не познава граници, написа вчера министърът на правосъдието Георги Георгиев на страницата си във Фейсбук.

По неговите думи това са най-фрапиращите случаи през последния месец и половина, които служителите на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ са успели да разкрият и предотвратят.

Разкрити при опит да бъдат внесени са общо 25 мобилни телефона и има 11 случая с наркотични вещества. Най-често се внасят портокали, инжектирани с наркотик и издълбани ябълки с флашки и карти за телефон.

През май тази година затворник почина от свръхдоза наркотици, внесени с личен багаж в затвора в Кремиковци. Според проверката, той е поел свръхдоза дрога - предимно от чай от упойващи вещества, внесен в багаж дрехи, напоени със синтетични наркотици.

От началото на юли до момента в специално пригодени тайници или у лишени от свобода са намерени и иззети 46 мобилни телефона, както и са установени 29 случая с наркотични вещества.

От началото на годината има и осъден условно на 3 години затвор надзирател от затвора във Варна. Присъдата е за внос на наркотични вещества.

