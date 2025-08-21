Бенямин Нетаняху заяви в четвъртък, че Израел ще възобнови незабавно преговорите за освобождаването на всички заложници, държани в Газа, и за прекратяване на войната, която продължава вече почти две години, но при условия, приемливи за страната.

Пред войници близо до границата на Израел с Газа Нетаняху заяви, че все още е решен да одобри плановете за разгромяване на „Хамас“ и превземане на град Газа.

„В същото време дадох указания да започнат незабавни преговори за освобождаването на всички наши заложници и за прекратяване на войната при условия, приемливи за Израел“, каза той и добави: „Намираме се във фазата на вземане на решение“.

Планът на Израел да превземе град Газа беше одобрен този месец от кабинета по сигурността, председателстван от Нетаняху, въпреки че много от най-близките съюзници на Израел призоваха правителството да преразгледа решението си.

Предложението, направено от Египет и Катар, което „Хамас“ прие в понеделник предвижда 60-дневно примирие и освобождаването на 10 живи заложници, държани в Газа, и на 18 тела. В замяна Израел ще освободи около 200 палестински затворници, които отдавна изтърпяват наказания в израелски затвори.

След началото на временното примирие предложението предвижда „Хамас“ и Израел да започнат преговори за постоянно примирие, което да включва връщането на останалите заложници.

В знак на нарастващо отчаяние от условията в Газа, жителите организираха рядко срещана демонстрация в четвъртък срещу войната.

Носейки плакати с надписи „Спасете Газа, стига вече“ и „Газа умира от убийства, глад и потисничество“, стотици хора се събраха в град Газа в шествие, организирано от няколко граждански сдружения.

Министерството на здравеопазването в Газа съобщи, че поне 70 души са били убити от израелски обстрел в анклава през последните 24 часа, включително осем души в къща в предградието Сабра в град Газа.

В изявление на палестинското движение Фатах се посочва, че един от убитите в Сабра е лидер на Фатах и бивш боец, заедно със седем членове на семейството му. От израелската армия нямаше незабавен коментар.

