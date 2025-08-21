Палестинци бягат от части на град Газа, след като израелската армия започна първите етапи от планирана сухопътна офанзива, съобщават властите в града.
Израелските войски са установили плацдарм в покрайнините на града, в който преди войната живееха повече от милион палестинци, след дни на интензивни бомбардировки и артилерийски огън.
Това накара генералния секретар на ООН Антонио Гутериш да поднови призивите за незабавно прекратяване на огъня, „за да се избегнат смъртта и разрушенията“, които едно нападение „неизбежно би причинило“.
Израел иска да сигнализира, че продължава с плана си за превземане на целия град Газа, въпреки международните критики, предава Би Би Си.
Стотици палестинци от кварталите Зейтун и Сабра в град Газа са се насочили към северозападната част на града.
Военен говорител заяви, че войските вече действат в районите на Зейтун и Джабалия, за да подготвят почвата за офанзивата, която министърът на отбраната Израел Кац одобри във вторник и която ще бъде внесена за гласуване в кабинета по сигурност по-късно тази седмица.
Около 60 000 резервисти са призовани в началото на септември за операцията. Премиерът Бенямин Нетаняху заяви, че „съкращава сроковете“ за превземане на това, което той определи като „последните терористични бастиони“ в Газа.
Израелското правителство обяви намерението си да завладее цялата ивица Газа, след като непреките преговори с Хамас за споразумение за прекратяване на огъня и освобождаване на заложници се провалиха миналия месец.
Посредниците Катар и Египет се опитват да осигурят споразумение за прекратяване на огъня и представиха ново предложение за 60-дневно примирие и освобождаване на около половината от заложниците, което Хамас заяви, че е приел в понеделник.
Израел все още не е представил официален отговор, но израелски представители настояха във вторник, че вече няма да приемат частично споразумение и поискаха всеобхватно, което да доведе до освобождаването на всички заложници.
Според здравното министерство в Ивицата Газа са убити най-малко 62 122 души. Данните на министерството се цитират от ООН и други като най-надеждния източник на статистика за жертвите.
