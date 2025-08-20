dalivali.bg
Ситуацията в Газа: Израел свиква 60 хил. запасняци

На други 20 хил. военни се удължава срокът на службата

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  22:46 ч. 20.08.2025 г.

Израел свиква 60 хиляди запасняци в подготовка за обявената пълна окупация на град Газа. На други 20 хил. военни се удължава срокът на службата.

Въпреки това се уточнява, че резервистите ще трябва да се явят "чак" следващия месец и че в офанзивата на Газа ще участват "основно опитни военни".

Решението е знак, че въпреки дипломатическите усилия и международния натиск, Тел Авив продължава с плана си за установяване на пълен контрол върху Ивицата.

Израел все още не е отговорил на последното предложение за примирие, прието от Хамас в понеделник, като заяви, че "вече няма интерес от частични сделки".

