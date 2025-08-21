Израелската армия съобщи, че е информирала медицинския персонал и хуманитарните организации в северната част на Газа да започнат да изготвят планове за евакуация преди военната офанзива за превземане на района.

Тази седмица от ЦАХАЛ са информирали „медицинските служители и международните организации в северната част на ивицата Газа да се подготвят за евакуацията на населението в южната част на Ивицата Газа“.

На 20 август израелският министър на отбраната Израел Кац нареди мобилизацията на 60 000 резервисти, след като даде зелена светлина за превземането на град Газа.

Решението на министъра на отбраната дойде два дни, след като палестинската групировка "Хамас" обяви, че е приел ново предложение на посредниците - Египет, Катар и САЩ - за 60-дневно примирие, съпроводено с освобождаването на заложниците на два етапа.

