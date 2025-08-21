Тази седмица в Газа 1000 осиротели палестински деца участваха в масова церемония по дипломиране. Събитието, проведено в селището за сираци „Ал-Уафа“, беше изпълнено с деца в тоги и с шапки, много от които плачеха, докато получаваха дипломите си без семействата си, които да ги видят.

Организаторите заявиха, че това е най-голямата церемония за дипломиране на сираци от началото на геноцида, което подчертава зашеметяващия мащаб на загубата. Хуманитарни организации изчисляват, че десетки хиляди деца в Газа са останали сираци за по-малко от две години.

Церемонията по дипломирането трябваше да бъде празник на постиженията. Вместо това, тя открои болката на цяло поколение, което расте без родители — ако изобщо има късмета да доживее до завършване на начално училище.

Ръководителят на агенцията на ООН за подпомагане на палестинските бежанци в Близкия изток (UNRWA) Филип Лазарини днес изрази тревога, че децата, страдащи от недохранване в ивицата Газа, ще умрат, ако незабавно не бъдат въведени извънредни мерки по време на израелската военна операция в град Газа, предаде Ройтерс.

Лазарини каза, че данните показват шесткратно увеличение в броя на децата, страдащи от недохранване в град Газа от март насам.

"Имаме население, което е изключително изтощено и което ще се сблъска с нова голяма военна операция", каза той по време на среща в пресклуб в Женева. "Много от тях просто няма да имат сила да преживеят ново разселване", добави той.

"Ако няма кризисен план, тогава те (децата, страдащи от недохранване) със сигурност ще бъдат осъдени (на гладна смърт)", добави той, обръщайки се към събеседниците си на френски език.

