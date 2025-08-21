Апелативният съд в щата Ню Йорк отхвърли огромната глоба за измама в размер на 464 милиона долара срещу президента на САЩ Доналд Тръмп.

Тръмп бе осъден на първа инстанция да плати гражданската санкция по дело, заведено от щата Ню Йорк, в което той е обвинен в преувеличаване на богатството си, предаде Асошиейтед прес.

Съдия Артур Енгорон се произнесе срещу Тръмп през февруари 2024 г., в разгара на кампанията му за президентските избори, след като установи, че Тръмп е извършил измама, като изкуствено е завишил цените на имотите си и е фалшифицирал финансовите отчети, предоставени на кредитори и застрахователи.

Тръмп отрече да е извършил нарушение, а адвокатите му твърдяха, че евентуални грешки в отчитането на богатството му пред кредиторите и бизнес партньорите му са без значение, тъй като никой не е претърпял вреди.

Според първоначалното решение Тръмп и неговите синове Ерик и Доналд-младши трябваше да платят общо 464,6 милиона долара, като сумата за Тръмп беше 454,2 милиона долара. С натрупването на лихвите тези суми нараснаха съответно до 527 милиона долара и 515,2 милиона долара.

Освен финансовия удар за Тръмп, съдията му наложи и тригодишна забрана да управлява бизнес, което президентът многократно наричаше „корпоративна смъртна присъда“.

Днес – 21 август, съдът потвърди присъдата, но постанови, че размерът на глобата е „прекомерно висок“ и „нарушава Осмата поправка на Конституцията на Съединените щати“.

