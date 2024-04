Учени предупреждават срещу използването на наркотици в малки дози.

Това идва след като стана ясно, че американският милиардер Илън Мъск, съоснователят на Google Сергей Брин и покойният изпълнителен директор на Cash App употребяват халюциногени в малки количества.

В началото на годината статия на вестник The Wall Street Journal (WSJ) разкри история за употреба на наркотици от Илън Мъск с някои членове на борда на „Тесла“. Доскоро той отричаше, но след последните му признания, американският милиардер оправда идеята за така нареченото микродозиране с наркотици на работното място.

Според изданието, той е закъснял с почти един час за работна среща, а когато пристигнал е бил в нетрезво състояние и завалял думите си. Твърди се също, че когато е излязъл на подиума, заради неадекватното му поведение, се е наложило президентът на SpaceX Гуин Шотуел да го замести, за да довърши срещата.

Мъск и неговият адвокат Алекс Спиро не отговориха на молбите на WSJ за коментар. Единственото изявление от негова страна беше в отговор на публикация, в която се споменаваше статията на WSJ.

„Съгласих се, по искане на НАСА, да си правя произволни тестове за наркотици в продължение на 3 г. Не бяха открити дори следи от наркотици или алкохол в системата ми“, написа тогава Мъск в платформата Х.

„Ако лекарствата наистина помагаха за подобряване на нетната ми производителност с течение на времето, със сигурност щях да ги взимам!“, написа още той.

