Европейският износ на автомобили и фармацевтични продукти за САЩ ще бъде обложен с 15-процентна митническа ставка. Това сочи съвместна декларация на САЩ и ЕС, подробно описваща търговското споразумение между двете страни, предаде АФП.

„Това е сериозно, стратегическо споразумение – и ние го подкрепяме напълно. Широк спектър от сектори, включително стратегически индустрии като автомобилната, фармацевтичната, полупроводниковата и дърводобивната, ще се възползват от него“, заяви еврокомисарят по търговията Марос Шефкович, цитиран от БГНЕС.

„Доналд Тръмп обложи с мита десетки търговски партньори на САЩ, като в същото време официализира неотдавнашни сделки с други, включително с Обединеното кралство и ЕС, с което потопи световната икономика в нова ера на търговска конкуренция“, констатира „Файненшъл Таймс“.

Важни износители за САЩ, като Тайван, най-важният износител на полупроводници в света, ще понесат нови високи мита. Тръмп също така повиши митата за Канада – съюзник и основен търговски партньор – до 35 %. Индия беше засегната със ставка от 25 %, а Швейцария – с 39 %.

В указа на американския президент от снощи, с който се обявяват митата, се казва, че те имат за цел да намалят търговския дефицит на Америка с много държави, който се определя като „необичайна и извънредна заплаха за националната сигурност и икономиката на Съединените щати“.

В заповедта се казва, че митата ще повишат и приходите на САЩ, което отразява плана на Тръмп да използва митата върху вноса, за да компенсира сериозно намаляване на вътрешните данъци.