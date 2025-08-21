dalivali.bg
Повече от милион души съдят авиокомпании, че продават „места до прозореца“ без прозорец

И двете авиокомпании описват всяка седалка отстрани на самолетите си като „място до прозореца“, дори когато знаят, че някои не са до прозорец

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  13:20 ч. 21.08.2025 г.

Delta Air Lines и United Airlines са съдени от пътници, които твърдят, че са били таксувани допълнително за място до прозореца, но са се озовали до празна стена.

Делата, заведени отделно срещу американските превозвачи, търсят обезщетение за милиони долари за повече от един милион клиенти на всяка авиокомпания.

Те заявиха, че компаниите не сигнализират, че местата са без прозорци по време на процеса на резервация, дори когато начисляват допълнителни суми за тях, предава Би Би Си.

Булката от сватбата, след която десетки гости влязоха в болници: Използвахме кетъринг меню

Делата, които са формулирани по подобен начин, искат възстановяване на допълнителни такси за пътници, които са заявили, че са платили за места до прозореца, но са получили такива без прозорци.

В оплакванията се казва, че някои пътнически самолети на Boeing и Airbus са имали седалки без прозорци поради разположението на въздуховоди, окабеляване или други компоненти на климатичната инсталация.

В жалбите се посочва, че пътници не биха избрали тези места - или биха платили повече за тях - ако знаеха, че нямат прозорци.

Отпадните води от самолетите са ранно предупреждение за разпространение на супербактерии?

И двете авиокомпании описват всяка седалка отстрани на самолетите си като „място до прозореца“, дори когато знаят, че някои не са до прозорец, се казва в документите.

