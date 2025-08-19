Отпадните води от самолетните тоалетни могат да предупреждават за глобално разпространение на супербактерии с антимикробна резистентност, показва проучване на австралийски учени, цитирано от Синхуа.

Учените анализирали отпадни води от 44 международни полета до Австралия от 9 държави, откривайки 9 високоприоритетни патогена и множество гени, резистентни на антибиотици, включително и придобити в болници щамове, резистентни към множество лекарства, се посочва в изявление на австралийската национална агенция за наука и проучвания CSIRO.

Като използвал модерни молекулярни технологии, международният екип открил ген за резистентност към антибиотици в проби от 17 полета. Tой липсвал в австралийските градски отпадни води, което вероятно означава, че е внесен чрез международни пътувания.

Проучването открило пет от патогените при всички полети, с географски вариации при нивата на резистентност.

Полетите от Азия носели резистентни гени с по-висока концентрация, в сравнение с тези от Европа.

„Отпадните води от самолетите улавят микробните „подписи“ от пациенти от различни страни, с което предлага неинвазивен и икономически ефективен начин за проследяване на заплахи като AMR“, казва един от водещите автори на проучването Уериш Ахмед.

Очаква се антимикробната резистентност да причини повече от 39 милиона смъртни случаи в световен мащаб до 2050 г. , надминавайки смъртността от рак, казват авторите на проучването.

Според тях наблюдението на отпадните води от самолетите може да служи за ранно предупреждение срещу заплаха от супербактерии, аналогично на тестването на отпадни води за COVID-19.

