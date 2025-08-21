"Цялата тази работа е изключително обидна – и за пострадалите семейства, и за държавните органи, които са създали вакуум. Липсва законодателство, липсва контрол, липсва орган, който отговаря за тези неща. Със сигурност има много проверки, които се правят в такъв тип атракции във всички сезони, но това става медийно достояние, когато има фатален инцидент. Тази част е изключително обидна."

Това коментира пред БНР депутатът от „БСП – Обединена левица“ Кирил Добрев, председател на транспортната комисия в парламента, след като 8-годишно дете загина в Несебър при парасейлинг.

Заедно с народния представител Биляна Иванова той работи по промени в Закона за автомобилните превози, касаещи атракционните туристически влакчета.

По думите му в момента има „тотална самодейност“.

"Има 144 подвижни единици, които в страната извършват т.нар. атракционен превоз, както и набор инциденти през годините – всяко чудо за три дни. Добрата новина е, че нямаме подобен фатален инцидент. Самият факт, че тези влакчета не подлежат на абсолютно никакъв контрол, на никаква проверка, имаме саморъчно направени вагони, които се дърпат от лек автомобил, затова сме решили да подредим нещата. Има страхотни безумия – лада „Нива“ тегли 6 вагона“, обясни Добрев.

Не може шофьор с любителска книжка да управлява подобен тип влакче, подчерта Кирил Добрв и посочи, че вече ще се изисква специална категория.

Снимка: БГНЕС

Предлага се още пътниците да бъдат застраховани, както и да има контрол върху маршрутите. Ще бъдат въведени и административно-наказателни разпоредби.

"Започва есенният сезон, свързан с изключително много панаири, в които се предлагат виенски колела, синджири, гондоли и всевъзможни влакчета, които приличат повече на убийци, отколкото на атракциони. Самият аз съм се возил миналата година на една гондола, която не можаха да я спрат и около 40 минути останах с детето на гондолата", разказа депутатът, аргументирайки законовите промени.

