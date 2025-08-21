Австрия не е готова да изпрати войници в Украйна

Австрийският министър на отбраната Клаудия Танер засега не показва особена готовност да изпрати в Украйна войници от федералната армия, които да гарантират евентуално примирие. Досега тя не е дала никакви указания да се подготвят за такъв сценарий, пише всекидневникът „Пресе“, цитиран от БТА.

Танер обясни, че още е „прекалено рано“ за това. Австрия обаче може да бъде избрана, тъй като Русия отхвърля разполагането на войници от страни членки на НАТО.

„Докато в Украйна няма мир, не може да се гарантира мир“, заяви Танер в отговор на въпрос на „Пресе“. И добави: „Ние следим отблизо текущите събития, но в момента е твърде рано да говорим за възможни бъдещи сценарии“, цитира изявленията й пред вестника сайтът на радиото и телевизията.

Според „Пресе“ канцлерството и министерството на отбраната са казали, че за участие в мисията за мир е необходим мандат от Европейския съюз или ООН, както и решение на парламента. Към момента не може да се даде обоснован отговор на въпроса колко войници биха могли да бъдат предоставени от федералната армия за евентуална мисия в Украйна. Това се дължи на факта, че изпращането на мисии в чужбина се основава изцяло на доброволен принцип.

