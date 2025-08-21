Руските сили превзеха село Александро-Шултине в източната Донецка област на Украйна, съобщи руското министерство на отбраната в четвъртък, предава Ройтерс.

Населеното място се намира в близост до град Константиновка.

Руските войски са извършили удари по украинската енергийна инфраструктура, военно-промишлени обекти и летищна инфраструктура през нощта.

Украинската армия обяви, че е поразила руска петролна рафинерия, склад за дронове и горивна база.

През нощта Русия изстреля голям брой дронове и ракети срещу Украйна. При ударите в западната част на страната беше порезено и американско предприятие за електроника.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK