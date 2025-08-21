Руска атака срещу американско предприятие в Закарпатска област на Украйна рани 15 души, заяви президентът Володимир Зеленски в четвъртък, предава Ройтерс.

„Досега няма сигнал от Москва, че наистина ще се включат в смислени преговори и ще сложат край на тази война“, написа Зеленски в приложението за съобщения Telegram. „Необходим е натиск. Силни санкции, силни тарифи.“

Поразен е американски производител на електроника в Западна Украйна, съобщиха украински официални лица в четвъртък.

Разрушени са складови помещения на производителя в град Мукачево, съобщиха службите за спешна помощ и местните власти в западната Закарпатска област.

Националната телевизия показа губернатора на областта Мирослав Билецки, стоящ близо до обляната в дим сграда, който каза, че заводът произвежда потребителска електроника, докато министърът на външните работи Андрий Сибиха осъди удара в публикация в X. „Изцяло гражданско съоръжение, което няма нищо общо с отбраната или военните“, каза той.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че би искал „силна реакция“ от САЩ, ако руският президент Владимир Путин не е склонен да седне на двустранна среща с него. В сряда пред репортери в Киев Зеленски добави, че не е ясно какви отстъпки по отношение на територията е готова да направи Москва.

Според Зеленски би било предизвикателство Будапеща да бъде място за бъдещи преговори между двете страни.

