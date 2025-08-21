dalivali.bg
Зеленски иска Тръмп да подтикне Унгария да отблокира пътя на Украйна към ЕС

Президентът Тръмп обещал, че неговият екип ще работи по този въпрос

Снимка: Ройтерс

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  11:04 ч. 21.08.2025 г.

Президентът Володимир Зеленски е помолил Доналд Тръмп да окаже натиск върху Унгария да отблокира преговорите на Украйна с ЕС, заяви украинският лидер, цитиран от АФП.

„Помолих президента Тръмп Будапеща да не блокира присъединяването ни към Европейския съюз. Президентът Тръмп обеща, че неговият екип ще работи по този въпрос“, посочи Зеленски, цитиран от БГНЕС.

Според Виктор Орбан Русия е спечелила войната в Украйна, заяви десният унгарски премиер Виктор Орбан преди срещата на върха между американския президент Доналд Тръмп и руския му колега Владимир Путин в петък, предаде Ройтерс.

Орбан: Русия е спечелила войната в Украйна

 На власт от 2010 г., Орбан е критикуван от някои европейски лидери за връзките на правителството му с Русия и за противопоставянето му на военната помощ за Украйна, докато кабинетът му се бори да съживи икономиката от инфлационния шок.

Орбан, който поддържа близки връзки с Путин дори и след руската инвазия в Украйна през февруари 2022 г., стана единственият лидер от Европейския съюз, който в понеделник не подкрепи съвместната декларация, според която Украйна трябва да има свободата да решава своето бъдеще.

