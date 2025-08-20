Два дни след срещата между президента на САЩ Донлад Тръмп и президента на Украйна Володимир Зеленски в Белия дом облеклото на украинския лидер продължава да е една от най-обсъжданите теми в целия свят.

bTV провери кой е създателят на костюма му и каква е символиката зад облеклото.

28 февруари 2025 г. – Володимир Зеленски се среща с Доналд Тръмп в Белия дом. И получава критики от журналист за облеклото си.

„Защо не носите костюм на среща от най-високо ниво? Имате ли костюм?“, попита журналист тогава президента на Украйна.

„Аз имам проблеми. Ще нося костюм, когато тази война свърши. Може би като вашия, или по-добър. Ще видим, може би нещо по-евтино“, отговори му Зеленски.

6 месеца по-късно – 18 август 2025 г., войната все още не е свършила, но Зеленски е в Белия дом – с костюм.

„Г-н президент, Зеленски, изглеждате фантастично с този костюм“, отбелязва същият журналист, който му направи забележка през февруари.

„А вие сте със същия костюм“, отбеляза президентът на Украйна.

Костюмът на Володимир Зеленски струва около 600 долара и е създаден за 3-4 дни от украинския дизайнер Виктор Анисимов. Но не специално за срещата във Вашингтон.

„Предложих му два варианта на костюм – син, като символ на надеждата и същия в черно – за Деня на независимостта, на 24 август. Не знаех, че ще го носи във Вашингтон“, казва Анисимов.

Според дизайнера фокусът на украинския президент не е във външния вид, когато е изправен пред по-важни въпроси.

„В последните 3 години президентът Зеленски е фокусиран изцяло върху войната и не обръща такова внимание на облеклото. Предпочита комфортни и практични дрехи. Но осъзнава и че това е символ на уважение. Когато се чувстваш уверен в дрехите, които носиш, това ти помага да взимаш големите и важни решения“, допълва дизайнерът.

Виктор Анисимов коментира и какво е усещането му за цвета на дрехите, ако се реализира евентуална бъдеща среща с руския президент Владимир Путин „Вярвам, че президентът е подготвен за такава среща. Костюмът е просто костюм, важен е човекът, който го носи. Когато видя Зеленски в неговия костюм, виждам – светлина, когато погледна Тръмп – виждам здрач, а когато погледна Путин – тъмна черна нощ“.

Дали ще има такава среща и кога – засега остава неясно.

