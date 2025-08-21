Заради обърнал се встрани на пътното платно товарен камион с прикачено полуремарке движението в участъка между Калофер и Васил Левски на Подбалканския път е затруднено.

Сигнал за инцидента е получен около 12:45 ч. На място са екипи на РУ-Карлово, които подпомагат преминаващите автомобили.

Водачът на камиона не е пострадал сериозно, алкохолната му проба е отрицателна.

Предстои да бъдат изяснени обстоятелствата, довели до произшествието.

Временно движението по път I-6 Карлово – Калофер (км 269) се осъществява в две от трите ленти заради аварирал тир, съобщиха от АПИ.

