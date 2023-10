Израелските сили за отбрана съобщиха, че техни войници са убили ръководителя на главното разузнаване на „Хамас“ в южния град Хан Юнис в Газа.

The IDF says it struck and killed the head of Hamas's general intelligence in the southern Gaza city of Khan Younis. pic.twitter.com/c1nun5Dwds — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 16, 2023

Израел не предоставя допълнителни подробности за удара или неговото място, както и за името на високопоставения член на терористичната групировка.

Another video published by the IDF shows airstrikes against tunnels in the Gaza Strip. pic.twitter.com/duyHOebOZ6 — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 16, 2023

Военните обаче публикуват поредица от видеоклипове, показващи удари в ивицата Газа, включително този, насочен срещу висшия член на „Хамас“, както и по тунели, използвани от терористите на „Хамас“.

Сраженията продължават, след като „Хамас“ извърши безпрецедентно нападение срещу Израел на 7 октомври. Най-малко 1400 души са загинали, а 3400 други са били ранени в Израел, пише ABC News.

Според палестинското министерство на здравеопазването в Газа най-малко 2750 души са загинали при ответни удари от страна на Израел, а други 9700 са ранени, като се очаква тези цифри да нараснат.

This video published by the IDF shows a strike on a rocket launching squad in the Gaza Strip. pic.twitter.com/dNXMcYb7eU — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) October 16, 2023

Напрежението се покачва заради очакваната сухопътна операция от страна на Израел и заповедите за евакуация на жителите на Газа.