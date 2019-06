Борис Джонсън започна кампанията си за премиер на Великобритания, съобщава „Ройтерс”.

Бившият кмет на Лондон и министър на външните работи на Обединеното кралство обеща да извади страната от Европейския съюз на 31 октомври, независимо дали има споразумение за брекзит.

В петък британският премиер Тереза Мей ще подаде оставка, след като не успя да осъществи брекзит в уречения срок. Критиците обвиняват Мей, че е оставила народа и парламента разделени, без консенсус за бъдещето на петата по големина световна икономика.

Според букмейкърите, Джонсън е фаворит в надпреварата за следващ премиер, в която до момента участие са заявили 13 души.

Please check out my campaign launch video. Time to deliver Brexit and unite our fantastic country. I hope you will support me > @BackBoris #BackBoris pic.twitter.com/iRZ8b0flRK