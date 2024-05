Майката на Уактор Скарлет разказа пред NBC4, че синът ѝ се връщал към колата си след работа и видял някакъв мъж до нея.

Без да подозира опасност, той се приближил, за да го попита какво се случва, след което бил прострелян, каза жената.

Тя добави, че заподозреният е избягал заедно с още двама мъже. Каталитичните конвертори са ценна мишена за крадците, тъй като съдържат благородни метали, които могат да бъдат продадени.

Инцидентът е станал на ъгъла на булевард „Уест Пико“ и улица „Саут Хоуп“ в центъра на Лос Анджелис. Извършителите не са заловени.

The entire General Hospital family is heartbroken to hear of Johnny Wactor’s untimely passing. He was truly one of a kind and a pleasure to work with each and every day. Our thoughts and prayers go out to his loved ones during this difficult time. pic.twitter.com/2wlIM1TpAB