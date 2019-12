Виртуозният цигулар Дейвид Гарет включи София в световното си юбилейно турне "Unlimited – Live". Концертът ще е на 25 октомври догодина в зала „Арена Армеец”.

Продукцията се радва на голям успех в редица страни - Германия, Полша, Италия, Турция и Израел.

С помощта на най-новите технологии, които смесват звук и визуалност, "Unlimited – Live" представя спектакъл, в който публиката се потапя в почти кинематографично музикално преживяване.

Снимка: Jörg Kollenbroich

Цигуларят рок звезда спира дъха на почитателите си с микс от нови композиции, unplugged аранжименти и непредставяни версии на най-големите си хитове.

Новото шоу на Дейвид Гарет вече си спечели над 200 000 фенове в световен мащаб към настоящия момент на обиколката, стартирала само преди месеци.

Името на турнето "Unlimited" ("Безгранично") не е случайно. Дейвид Гарет никога не е допускал да бъде ограничаван в определени музикални рамки и именно страстта му към експериментаторството ражда идеята за шоуто.

Снимка: Christoph Köstlin

Той прави интерпретации както на класики като "Purple Rain", "Smells Like Teen Spirit", "Nothing Else Matters", "November Rain", така и на световни поп и рок хитове като "Viva la vida" и "Hey Jude".

Билетите за концерта в София влизат в продажба от четвъртък, 5 декември. Те ще са на цени от 65 до 165 лв. Ще бъдат пуснати и ВИП билети на цена от 185 лв.