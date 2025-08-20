dalivali.bg
България

Трагедия край Исперих: Жена загина при тежка катастрофа

23-годишен мъж не спира на знак „Стоп“ и удря автомобила на жената

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  20:30 ч. 20.08.2025 г.

Жена загина при жестока катастрофа в сряда вечер на кръстовището между главен път Е-70 и изхода за град Исперих, съобщиха от полицията в Разград, цитирани от БТА.

Инцидентът е станава малко преди 19 ч., когато микробус с холандска регистрация, управляван от 23-годишен мъж от Разград, не спира на знак „Стоп“ и се блъска в друга кола. Удареният автомобил пътувал по главния път в посока Русе.

При удара на място е загива 69-годишна жена, съпруга на 70-годишния водач на автомобила. Двамата са с двойно гражданство и са родом от село Кошарна, Русенско.

Без книжка зад волана: От началото на година са заловени 4500 неправоспособни шофьори

В микробуса, освен водача, са пътували още двама души. И тримата са откарани в разградската болница, където лекарите изясняват състоянието им.

На мястото на катастрофата продължава огледът, а полицията работи по изясняване на причините за тежкия инцидент.

