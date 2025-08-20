Русия разкритикува поведението на евролидерите в Белия дом и обсъждането на гаранции за сигурността на Киев в нейно отсъствие.

А Полша обвини Москва в провокация заради паднал дрон на нейна територия.

Бъдещите гаранции за сигурността на Украйна бяха основна тема във видеоконференцията на началниците на военните щабове на страните членки на НАТО. Руският първи дипломат предложи гаранции, които обаче биха зависели от ветото на Москва.

„Това няма да проработи. И съм сигурен, че в Запада и преди всичко в Съединените щати разбират много добре, че сериозна дискусия по въпросите за сигурността без Руската федерация е утопия, път за никъде“, заяви Сергей Лавров, външен министър на Русия.

В същото време Варшава съобщи за руска версия на ирански военен дрон, паднал през нощта в поле с царевица. Мястото е в Източна Полша, на 100 километра от границите с Украйна и с Беларус. Няма пострадали, но са избити прозорци на къщи.

„Радарните системи не са регистрирали нарушаване на въздушното ни пространство. Но не можем да изключим това да е саботаж, подобен на тези, случили се в други държави“, каза Владислав Косиняк-Камиш, министър на отбраната на Полша.

Според експерти дронът е носел малко количество експлозив, без бойна глава и най-вероятно е служел за примамка. Полският министър на отбраната обвини Русия в провокация. Все още няма коментар от Москва.

