Полският министър на отбраната Владислав Косиняк-Камиш обвини Русия за катастрофата и експлозията на дрон в земеделска земя в източната част на страната през нощта, предаде АФП.

„Отново сме изправени пред провокация от Руската федерация, този път с руски дрон“, заяви Косиняк-Камиш.

Полша е в състояние на повишена тревога за обекти, навлизащи във въздушното ѝ пространство, след като през 2022 г. украинска ракета падна в полското село Пшеводув и причини смъртта на двама местни жители.

По-рано полицията съобщи, че неидентифициран обект е паднал в нива в село в източния Люблински окръг, който граничи с Украйна.

