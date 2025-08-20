dalivali.bg
София
Предварителни данни: Oбектът, паднал в нива в Полша, е военен дрон

Той не е имал бойна глава и е съдържал малко количество експлозиви

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:34 ч. 20.08.2025 г.

Обектът, паднал и взривил се в царевична нива в Източна Полша тази нощ, е бил дрон, сочат предварителните данни от разследването, пише Ройтерс, като се позова на полски прокурор.

Неидентифициран обект експлодира в поле в Полша

Полша е в състояние на повишена тревога за обекти, навлизащи във въздушното ѝ пространство, след като през 2022 г. украинска ракета падна в полското село Пшеводув и причини смъртта на двама местни жители.

"Проверката на експлозията показва, че обектът по всяка вероятност е дрон с военно предназначение", заяви пред репортери прокурорът. Той добави, че дронът най-вероятно е бил повреден от експлозиви.

По-рано полицията съобщи, че неидентифициран обект е паднал в нива в село в източния Люблински окръг, който граничи с Украйна.

Какъв е военният дрон, открит на плаж в Созопол днес?

Полската агенция ПАП уточни, че при взрива не е имало ранени. На място полицаите са открили изгорял метал и пластмасови останки, добави агенцията. 

Дронът не е имал бойна глава и е съдържал малко количество експлозиви, така че най-вероятно е бил примамка.

