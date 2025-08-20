Неидентифициран обект падна в царевична нива и експлодира през нощта в село Осини в източната полска провинция Люблин, съобщи днес агенция ПАП.
Полицейски служители са открили изгорели метални и пластмасови отломки на мястото, се казва в информацията.
Експлозията е счупила прозорците на няколко къщи, но никой не е пострадал, информира Ройтерс.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK