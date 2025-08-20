Недостиг на класни стаи: Столично училище ще ползва също танцова зала и партиен клуб

В танцова зала и партиен клуб ще посрещнат учебната година част от учениците в столичното 107. ОУ "Хан Крум". Танцовата зала към физкултурния салон е новият временен кабинет по музика обясни директорът Данко Калапиш.

В училището няма достатъчно стаи, защото планират четири паралелки, но в района остава немалък брой незаписани ученици. Опасенията, че ще има часове във фургон на двора все пак отпадат.

Снимка: bTV

„Столична община ни предостави допълнително помещение и на педагогически съвет решихме да открием още една паралелка за необхванатите деца“, обясни Калапиш.

Според местната управа на „Лозенец“, големият брой необхванати ученици се дължи на т.нар. „нови квартали“ в района. Зам.-кметът Бистра Гелева каза: „Там реално има много ново строителство, но няма общински училища, защото няма общински терени“.

По казуса на 107-мо, Столична община посочва близкия до училището партиен клуб на БСП - Лозенец. На 16 юни тази година партията получава общинска заповед да напусне сградата. Те обжалват пред областния управител на София, който реагира с т.нар. „мълчаливо съгласие“.

Снимка: bTV

„Аз не съм съгласен с начина, по който се действа, иначе, чисто морално, децата, трябва да се обучават“, коментира общинският съветник от левицата Николай Велчев.

От училището казват, че са опитали да влязат и разгледат партийния клуб, но без успех. Днес там намерихме само празни стаи в ремонт и заповед за освобождаване. Ако всичко върви по план, през зимата, в партийния клуб трябва да се помещава кабинетът по рисуване.



Ако от партията не допуснат ръководството на 107. ОУ до помещенията, на 28.08 ще се проведе принудително изземване на имота.

