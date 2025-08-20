Ръст на вземанията по кредити отчитат от Българската народна банка (БНБ). Данните са само за първите 6 месеца на годината.

Вземанията се увеличават със 17,5% спрямо края на второто тримесечие на 2024 г. и с 3,7% в сравнение с края на март тази година.

Размерът на необслужваните кредити е 526,8 млн. лева, което представлява скок с 30% в сравнение с края на юни 2024 г.

Потребителските и бързи кредити са вече 4,719 млрд. лв., като са се увеличили с 18,1% спрямо предходната година.

Расте средният размер на бързите кредити, които българите взимат, отчита Асоциацията за отговорно небанково кредитиране.

По нейни данни от общо изтеглените 4,7 млрд. лв. около 1/5 са бързите заеми. Средно сумата им е около 1200-1300 лева.

„Има известно увеличение на средния размер на кредита, той се опитва да догони нарастването на доходите на българите“, адв. Николай Цветанов от Асоциацията за отговорно небанково кредитиране.

Бърза проверка в първата фейсбук група, която отваряме, показва, че в нея има масови оплаквания към различни клаузи, както и за препоръки за фирми. Затова експертите съветват всеки договор да се чете подробно.

„Българинът трябва да се научи, че преди да си купи, преди да се поръча – да прочете какви са условията, за да вземе най-доброто и информирано решение. Най-добрият метод е да се обърнат на първо място към компании, които са доказани на пазара“, съветва адвокат Цветанов.

„Има голям проблем с това дали хората си четат договорите, които подписват. Това важи както за бързите кредити, така и за останалите, които подписват“, допълва икономистът Стоян Панчев.

Друг съвет е да помислим внимателно за какво харчим.

В момента у нас има около 200 фирми за бързи кредити, които са регистрирани в БНБ.

