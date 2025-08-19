Проверки и обвинения след смъртта на дете на атракцион. Ден след като 8-годишно момче загина след падане от парашут, става ясно, че нито една институция в държавата не контролира напълно този вид съоръжения.

Пред bTV говори почернената майка, която загуби сина си.

Загиналото в Несебър дете: Спор дали линейката е дошла навреме и дали е била оборудвана

Жената разказва, че преди фаталния полет не са получили никакъв инструктаж или указания.

„От три години само ги гледа и им се радва. И всяка година ни моли да го качим.  Миналата, по-миналата година говорихме, че още е мъничък, въпреки че там пише от 3 години нагоре. И би трябвало да е безопасно“, разказва Мария Данева.

„Отидохме и нищо – инструктаж не се проведе. Качиха ни на лодката и като ни издигнаха нагоре, само се чу едно так-так и се скъсаха коланите на детето. И детето падна надолу към водата“, разказва още майката.

Пред bTV говори представител на фирмата-собственик на моторната лодка след трагичния инцидент с дете

На родителите не е давана и декларация, която да се разпише.

„Моето дете го няма. Каква е справедливостта? Никой не може да ми го върне. Просто искам да се знае това, което се е случило“, казва майката на 8-годишното дете.

Цялото интервю с нея гледайте утре сутрин в „Тази сутрин“.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK