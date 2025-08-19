Проверки и обвинения след смъртта на дете на атракцион. Ден след като 8-годишно момче загина след падане от парашут, става ясно, че нито една институция в държавата не контролира напълно този вид съоръжения.

Пред bTV говори почернената майка, която загуби сина си.

Жената разказва, че преди фаталния полет не са получили никакъв инструктаж или указания.

„От три години само ги гледа и им се радва. И всяка година ни моли да го качим. Миналата, по-миналата година говорихме, че още е мъничък, въпреки че там пише от 3 години нагоре. И би трябвало да е безопасно“, разказва Мария Данева.

„Отидохме и нищо – инструктаж не се проведе. Качиха ни на лодката и като ни издигнаха нагоре, само се чу едно так-так и се скъсаха коланите на детето. И детето падна надолу към водата“, разказва още майката.

На родителите не е давана и декларация, която да се разпише.

„Моето дете го няма. Каква е справедливостта? Никой не може да ми го върне. Просто искам да се знае това, което се е случило“, казва майката на 8-годишното дете.

Цялото интервю с нея гледайте утре сутрин в „Тази сутрин“.

