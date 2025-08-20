Бум на онлайн измами у нас. Потребители получават фишинг мейли от институции, банки и куриерски фирми.

Целта е от банковите им сметки неправомерно да бъдат източени пари. Преди дни - Теодора получава имейл, в който се твърди, че здравната каса ѝ дължи близо 400 лева - заради грешка в изчисленията на осигуровките ѝ. Жената обаче се усъмнява в писмото.

„Реших да погледна обстойно за какво става дума - разгледах логото. Разгледах и подателя - той ми се стори много странен и тогава установих, че със сигурност става дума за измама“, казва Теодора Минчева.

Схемата не е отсега, но случаите зачестяват, предупреждават от здравната каса:

„НЗОК напомня, че не изпраща по електронна поща на граждани или договорни партньори прикачени файлове или линкове, свързани със здравноосигурителен статус, дължими суми или друга персонална информация.“

Снимка: iStock

Теодора обаче получава и други фишинг имейли: „Много често ми се случва - от банки. Призиви, че някой иска да си сподели богатството или нещо такова. Но трябва да сме бдителни.“

От ГДБОП предупреждават - основната цел е жертвата да въведе данните от банковата си карта.

„С тези данни измамниците купуват криптовалути, скъпа техника, самолетни билети. 300, 500, 700 лева, но сме имали жертви, които губят и 4-5-10 000 лева. Фишинг имейлите стресират потребителите - казват, че нещо веднага трябва да бъде направено или профилът им ще бъде изтрит“, обясни Владимир Димитров, директор на дирекция „Киберпрестъпност“ в ГДБОП.

Измами, свързани с инвестиции или с подмяна на сметки, както и дублиране на сайтовете на онлайн магазини, са други популярни схеми.

„Много често жертвите са на територията на една държава, а парите - на друга държава или на друг континент. Много често измамниците са на друго място. Това възпрепятства нашата дейност. Много често те са ситуирани в държави от Африка или азиатския регион“, каза Владимир Димитров.

ОТ ГДБОП съветват - потребителите да четат внимателно имейлите си. Ако все пак бъдат измамени - да уведомят банката си незабавно.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK