Rexona представи П.Е.Ш.О. – първото в света преносимо гейминг оборудване, съчетаващо игра и движение. Съкращението означава Преносимо Екипировъчно Широкообхватно Оборудване и е проектирано така, че да позволява гейминг и стрийминг в движение – от оживените градски улици до планинските пътеки.

Създадено от Rexona – марката, която насърчава активния начин на живот – П.Е.Ш.О. включва екран, клавиатура, мишка, high-end конфигурация, допълнителна батерия, стабилен интернет и специалния Rexona DeoArm – държач за Rexona Advanced Protection, осигуряващ до 72 часа свежест при всяка активност.

„Тази година Rexona си постави мисия – да стимулира българите да бъдат по-активни. С П.Е.Ш.О. искахме да ангажираме гейминг феновете и да покажем, че страстта към играта може да стигне далеч в буквалния смисъл.“, казва Мариела Иванова, бранд мениджър на Rexona за България.

Зад идеята стои творческата агенция &play, която подчертава нестандартния подход:

„С П.Е.Ш.О. съчетаваме две неща, които обикновено не вървят заедно – гейминг и движение. Не искахме да го правим прекалено сериозно, а по-скоро да провокираме и да забавляваме.“, споделя Иван Тотев, творчески директор на &play.

П.Е.Ш.О. беше представен за първи път на Comic Con и привлече вниманието на публиката. Първият, който го изпробва, беше стриймърът Gothika (Евгени Николов), който дори потича с рига на гръб, стриймвайки сред природата.

Това е само началото – скоро ще видим още любими геймъри, които ще покажат какво се случва, когато движението влезе в играта.

Следете Instagram профила на Rexona, за да разберете кой ще бъде следващият геймър с П.Е.Ш.О. и докъде ще го отведе мисията.

