Правителството и контролните органи се справят прекрасно. Когато ходят в Гърция, сметките са в евро. Декларираните сметки от политиците са в евро. Кое е страшно – да станем като Германия, Франция и Италия ли?

Това коментира пред журналисти в Пловдив лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

По думите му предварително поскъпване на живота няма, а ползите ще се усетят догодина – както по лихвите на кредитите, така и по случващото се в държавата.

Бойко Борисов коментира и срещата между Тръм и Путин в Аляска.

“Президентът Тръмп проведе една „ювелирна операция“. На него му стигна куражът да заложи авторитета си и да направи среща с президента Путин. След това той много майсторски изигра и темата със своите най-близки партньори, каквито сме и ние“, смята Борисов.

„Покани лидерите на най-големите държави, председателя на ЕК и заедно с президента Зеленски направиха доста правилни стъпки. Аз съм оптимист. Убийствата – това трябва да се прекрати. Най-свещеното нещо е животът на човека. Доколкото познавам президента Путин, той няма да пропусне да изиграе този изключително важен ход за излизане от изолацията, в която беше поставен в последните години“, каза Бойко Борисов.

„Президентът Тръмп направи един изключително силен ход. Ако е успешен, ще е успешен за всички. Ако не успеят ще е лошо за Европа и за нашия регион“, отбеляза той.

