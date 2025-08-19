Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна, който може да бъде постигнат само чрез тясно партньорство между Европейския съюз, Съединените щати и самата Украйна. Това е заявил лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов по време на онлайн среща с лидерите на ЕНП, инициирана от председателя на партията Манфред Вебер.

По време на дискусията са обсъдени следващите стъпки за създаването на условия за траен и справедлив мир.

„Мир, който да гарантира сигурността на украинските граждани, стабилността в региона и да отстоява ценностите на свободата и демокрацията. Само със солидарност, последователност и обединени усилия можем да помогнем на Украйна“, е посочил още българският политик.

Борисов уточни, че в срещата е участвала и председателят на европейската комисия Урсула фон дер Лайен, която ги е запознала подробно какво е обсъдила във Вашингтон с президента на САЩ Доналд Тръмп, украинския му колега Володимир Зеленски и европейските лидери.

Темата коментира и българският премиер Росен Желязков. В X той написа, че страната ни ще продължи да подкрепя Украйна.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK