Наръгаха мъж край столичен мол

Столичната полиция задържа 26-годишен мъж за нападение с нож. Инцидентът е станал в района на търговския център на бул. „Цариградско шосе“.

Пострадалият е на 50 години, настанен е в болница. Опасност за живота му няма.

Нападателят е издирен за няколко часа и задържан.

Все още не е ясна причината за нападението. Няма информация дали в четвъртък ще бъде предаден на прокуратурата.