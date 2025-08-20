Най-мащабният благотворителен фестивал - "Нощ на ангелите", който се провежда в Пловдив, тази година отново привлича куп известни български артисти, които ще пеят безвъзмездно в помощ на хора, които се нуждаят.

На Гребната база на 12, 13 и 14 септември Пловдив ще прави добро.

„Тази година изданието на „Нощ на ангелите“ се провежда за шести пореден път, а фестивалът - за трети пореден път. За втори път ще бъдем на Гребна база. Миналата година събитието беше посетено от над 25 000 човека и благодарение на всички - участници и доброволци, успяхме да съберем почти половин милион лева и да подкрепим пет каузи“, коментира Даниела Найденова.

„До този момент сме помогнали на над 50 човека да продължат своето лечение. Тази година ще помагаме отново поне на пет каузи, които скоро ще бъдат известени в нашата страница и във Фейсбук страниците ни също“, посочи тя.

Три милиона лева е сумата, която е събрана назад в годините.

Тази година се очакват БТР, Веселин Маринов, Дичо, Рафи, Михайла Филева, Ерсин Мустафов и още много други. Очакват се и местни изпълнители от Плодив.

Организаторите споделят, че има звезда, която е отказала голям хонорар, като е отказала ангажимент, за да участва във фестивала.

Ще има и спортни събития, зони за напитки и ресторант. Някои от участниците ще дадат 100% от оборота си за каузите.

