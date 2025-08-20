Влизаме в света на хората с психични проблеми с изложбата "Заповядай в моя свят!" Тя разказва за невидимите битки, за мечтите, целите и стремежите на хора, които имат психични затруднения. Това е първото такова събитие, което се осъществява в градска обществена среда.

26 табла, показващите мечтите на хора с психични затруднения, са подредени в изложбата, която се намира в столичната градина „Кристал“. Експозицията бе открита днес и ще продължи до 2 септември.

В екипа са Албена Дробачка, Велина Парушкова, психолозите – д-р Юри Кацаров, Елка Божкова, Веселина Паскалева, Петя Делчева и студентите стажанти към организацията – Милена, Вяра, Виктор, Илейн, Александър и Силвия.

Всяко табло е личен разказ – за преживени страдания, за битки с невидими трудности, но и за мечти, надежди и стремеж към по-добър живот.

„Нашето впечатление е, че тези хора обикновено се представят през болестта. Искахме да ги представим като хора с мечти, със стремежи и с желание за бъдещето“, каза Албена Дробачка.

„Изложбата „Заповядай в моя свят!“ е организирана от Института за изследване на промяната и е част от усилията на организацията да даде видимост и човешко лице на хората с психични проблеми.

„Чрез средствата на изкуството 26 души с психични затруднения споделят своята вътрешна истина – често заглушавана от стигмата и неразбирането“, казват организаторите.

