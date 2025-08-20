По-малко от месец преди началото на учебната година – ясни са резултатите от конкурсите за избор на директори.

Избрани са 280 директори на образователни институции у нас.

От общо 442 проведени конкурса, с нови директори на 15 септември започват 251 училища и 29 центъра за специална образователна подкрепа и личностно развитие.

Съгласно правилата в първия етап кандидатите решаваха тест, генериран в деня на изпита и който е единен за цялата страна. На следващия етап всеки един от кандидатите трябваше да представи концепция за развитие на съответната образователна институция. Заедно с нея на самия изпит се решаваха и два конкретни казуса пред комисията за избор.

За 82 от обявените институции процедурите са прекратени заради липса на кандидати. В други 80 пък няма избран кандидат.

Тези учебни заведения ще се ръководят от временно изпълняващи длъжността до следващ конкурс.

