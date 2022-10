Време е Godsmack „да почете“ кариерата си… Тези думи чухме от вокалиста на групата Съли Ерна в ефира на bTV часове преди момчетата да зарадват многобройните си фенове у нас, качвайки се отново на сцената в зала „Арена София“.

Снимка: Димитър Алексов

Godsmack в София

Снимка: Димитър Алексов

„Да почетат“ кариерата си, но все още не…

След като „завесата“ падна, снощи станахме свидетели на двучасово емоционално шоу на рокаджиите, в което имаше от всичко – любими парчета на Godsmack, откровени думи от сцената и постоянен „разговор“ с публиката, както и емблематичната „битка“ с барабани между Съли Ерна и Шанън Ларкин.

Защото, както Ерна споделя, България е може би най-любимата му държава в Европа и затова показва заслужено уважение към българските фенове. А два часа с музиката на Godsmack определено доказва това.

Концертът започна ударно с When Legends Rise, Keep Away и Cryin' Like a Bitch.

След това бандата продължи с редуване на по-нови с по-стари парчета - Unforgettable, Awake, 1000hp, Something Different и Voodoo – за да се стигне до очаквания Drum battle, където Ерна и Ларкин отново демонстрираха виртуозни умения:

След това момчетата ни „телепортираха“ в далечната 1998 г. с парчето Whatever, за да ни върнат отново в 2022 г. с песента Surrender от предстоящия им осми студиен албум, който се очаква през следващата година. Той ще бъде и последен за момчетата, които ще се отдадат единствено на концертна дейност, като създадат „шоу с най-великите си хитове“, както Съли Ерна издаде.

Бисът започна с красивото изпълнение на пиано на Under Your Scars, изсвирено от Ерна. Преди това обаче той поговори за създадената от него фондация, която помага на хора да преборят зависимостите си към алкохол и наркотици, както и да се справят с депресията, за да не се стига до това да слагат край на живота си, както се случи с колегите му Крис Корнел и Честър Бенингтън.

Чухме още Rocky Mountain Way (Joe Walsh cover), Bulletproof, а кулминацията, разбира се, беше Stand Alone.

Преди момчетата окончателно да слязат от сцената, Съли Ерна отново обеща да се върне в България, както винаги го прави. Дотук винаги спазва обещанието си и затова сме сигурни, че отново ще ги видим.

Нека обаче споменем и бандите, които видяхме преди Godsmack снощи. Първи бяха гърците Grande Fox, които се заеха със задачата на напълнят „Арена София“. Групата има издадени четири албума, като последният излезе през февруари 2021 г. Музикантите определят стила си като „психеделичен хеви стоунър рок“.

След тях видяхме и родните Hellion Stone, които предложиха микс от „Сиатъл“ звук от 90-те с типични за груув метъла барабани и китари.

Снимка: Димитър Алексов

Hellion Stone и Grande Fox

Снимка: Димитър Алексов