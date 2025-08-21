Литва е затворила небето си в зона близо до границата си с Беларус до 1 октомври в отговор на дронове, влизащи оттам, съобщи в четвъртък Министерството на отбраната на Литва.

„Това беше направено с оглед на ситуацията със сигурността и заплахите за обществото, включително рисковете за гражданската авиация поради нарушения на въздушното пространство от безпилотни самолети“, заяви говорителят в изявление, предава Ройтерс.

Зоната без полети ще даде на въоръжените сили на Литва повече време за реакция при нарушения на въздушното пространство, каза говорителят, без да уточнява точното местоположение или размер на ограничената зона по 679-километровата (422 мили) граница.

Решението идва, след като полски власти съобщиха в сряда, че руски дрон се е разбил в поле в Източна Полша, инцидент, който министърът на отбраната на страната определи като провокация.

През юли безпилотен летателен апарат, направен от шперплат и пяна, долетя в Литва от Беларус и се разби, предизвиквайки тревога.

