С камъни нападнаха автобус със сръбски туристи в Гърция

Нападението е станало вечер, на магистралата

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:28 ч. 21.08.2025 г.

Непълнолетни хвърлиха камъни по автобус, превозващ 38 сръбски туристи в Егнетия (Гърция), и трима души бяха леко ранени при нападението, съобщи гръцкият вестник „Прототема“.

Нападението е станало в сряда вечерта (20 август) на магистралата, преди изхода за старата магистрала Солун-Верия.

Според подадената в полицията жалба, нападението е било извършено от четирима души, най-вероятно непълнолетни., информира БГНЕС. 

Българка е задържана в Гърция, защото оставила кучето си затворено в кола

Ударите с камъни са счупили прозореца на автобуса и са ранили трима души. Един от шофьорите на автобуса (64 г.) е бил откаран в болница с леки наранявания, откъдето е бил освободен след оказване на първа помощ. Други двама сръбски туристи също са получили леки наранявания, но не са пожелали да бъдат откарани в болница.

След разследване полицията задържа двама души, но срещу тях не бяха намерени доказателства и скоро бяха освободени.

