Мъж от Калифорния е дал положителна проба за чума

Според медиците той се е заразил на къмпинг

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:06 ч. 21.08.2025 г.

Жител на района на езерото Тахо е тестван положително за чума, съобщиха здравните власти в Калифорния във вторник, съобщи CNN. Властите заявиха, че според тях той е бил заразен след ухапване от заразена бълха по време на къмпинг в района на Южно езеро Тахо.

Човек се зарази с бубонна чума от домашната си котка

Мъжът се възстановява у дома си под грижите на медицински специалисти.

„Чумата е естествено присъстваща в много части на Калифорния, включително в по-високите райони на окръг Ел Дорадо“, заяви Кайл Флифлет, и.д. директор по обществено здравеопазване на окръг Ел Дорадо.

„Важно е хората да вземат предпазни мерки за себе си и своите домашни любимци, когато са на открито, особено докато се разхождат, правят преходи или къмпингуват в райони, където има диви гризачи.“

Според Центъра за контрол и превенция на заболяванията в САЩ, средно седем случая на чума при хора се регистрират ежегодно в Съединените щати.

10-годишно дете почина от бубонна чума в Колорадо

Инфекцията се причинява от бактерията Yersinia pestis и се разпространява сред хората чрез ухапвания от заразени бълхи или контакт със заразени животни. Симптомите на инфекцията обикновено се проявяват в рамките на две седмици след излагането на заразата и могат да включват треска, студени тръпки, слабост и подути лимфни възли. Инфекциите с чума могат да се лекуват с обичайни антибиотици.

Повечето случаи на чума се срещат в селските райони в западната част на Съединените щати.

Калифорнийското министерство на здравеопазването редовно наблюдава популациите на гризачи за наличие на чума и тази година е идентифицирало четири положителни случая на зараза при гризачи в басейна на Тахо. Според служители на окръг Ел Дорадо, преди тази зараза последният положителен случай в района е бил през 2020 г.

