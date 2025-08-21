Медицинският надзор не откри нарушения по случая на родилката Антония Андонова, която преди месец се оплака от физическа и вербална агресия по време на раждането на сина си в столичната болница "Майчин дом". Това става ясно от протокола от проверката.

Жената разказа за случая първо в социалните мрежи, а след това - и пред bTV.

Тогава от "Майчин дом" отрекоха да е имало насилие и заявиха, че раждането е протекло по стандарт.

В последствие имаше и протести пред лечебното заведение - в подкрепа на родилката, и контрапротест в защита на лекарите.

Агенцията се самосезира по случая след публикация на жената в интернет и след като обвинената в насилие д-р Ирена Шикова поиска такава проверка.

Проверяващите са изискали цялата медицинска документация за Антония Андонова и са разпитали дежурните по време на раждането акушерки, АГ-специалисти, анестезиоложка, както и самата д-р Шикова.

Според обясненията на лекарката, записани в протокола от проверката, при пълното разкритие на плода родилката започнала да крещи и да рита, а д-р Шикова хванала единия ѝ крак и помолила да спре да вика, защото не се чували тоновете на бебето.

Тъй като плодът стоял високо, от родилния екип обяснили на жената, че трябва да изпълнява препоръки и да бъде упорита, но тя не ги изпълнявала правилно и докрай - посочва лекар-специализант.

По думите на акушерка при първоначалния преглед на родилката комуникацията с нея била трудна и не съдействала на лекарите.

Никой от персонала не е упражнявал физическа и вербална агресия спрямо родилката, спазени са правилата за етично поведение от страна на д-р Шикова, посочва друг лекар.

На болницата не са направени задължителни предписания.

До този момент и от "Майчин дом", и майката не са коментирали резултатите от проверката на надзора.

