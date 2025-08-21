Почина разследващият журналист Иван Рачев, съобщиха колегите му от „Банкер“. Той беше зам.-главен редактор на дигиталното издание.

„Коловозите, които остави в разследващата журналистика, преминаха през вестника и електронното издание „Банкеръ“ и сега по тях вървят неговите вдъхновени ученици. В творческия си път той имаше смелостта и силата да стане съосновател на „Параграф 22“, изданието на „Банкеръ“ за законност и власт, и да отстоява с хъс през трудните години на прехода истината и основополагащите принципи на журналистиката в своите разработки“, отбелязват от изданието.

Екипът bTV изказва искрени съболезнования на опечалените.

