Инцидентът в завод „Арсенал“ в Казанлък няма връзка с военното производство, става въпрос за разчистване на отпадъци с техника, която се е възпламенила в момента на извършване на дейностите. Това каза в Стара Загора изпълняващата функцията окръжен прокурор Мария Михайлова.

Инцидентът е възникнал на територията на предприятието, а причините са в процес на изясняване, като ще бъдат извършени процесуално-следствени действия, разпити и експертизи, посочи тя.

В отговор на въпрос Михайлова не уточни дали пострадалият е служител на предприятието или на външна фирма и каза, че това също ще бъде изяснено по време на досъдебното производство.

По данни на Областната дирекция на МВР в Стара Загора в 11:15 часа вчера е бил получен сигнал за пострадал водач на транспортно средство на територията на стопански обект в Казанлък, който се транспортира към болнично заведение.

От предприятието съобщиха, че при извършване на дейности на територията на дружеството от багер – челен товарач, управляван от 53-годишен мъж, е възникнал пожар зад машината. Пламъкът се е прехвърлил върху корпуса на багера и е засегнал работещия на него багерист, който е получил изгаряния.

Досъдебното производство за инцидента се наблюдава от Районната прокуратура в Стара Загора. То е за причиняване на средна телесна повреда на 53-годишен мъж поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или дейност, представляваща източник на повишена опасност – престъпление по чл. 134 от Наказателния кодекс.

