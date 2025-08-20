Пострадалият работник в завод „Арсенал“ е в критично състояние, с опасност за живота.

Това научи bTV от УМБАЛ-Пловдив „Свети Георги“, където е настанен работникът.

53-годишният мъж е получил обгаряне по тялото, след като в двора на завода се е запалил управляваният от него багер, съобщиха от Районната прокуратура в Стара Загора.

Той е извършвал дейност, при която машината е избутвала с греблото отпадъчен материал от производството в завода към определено място за съхранение.

Според първоначалните данни по време на работата е станало внезапно възпламеняване, в резултат на което водачът на багера е получил обгаряне по тялото.

Прокуратурата е образувала досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда на работника поради незнание или немарливо изпълнение на занятие или дейност, представляваща източник на повишена опасност

Предстои да бъдат разпитани свидетели и назначени експертизи.

