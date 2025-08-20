53-годишен работник е пострадал при инцидент до военния завод „Арсенал“ в Казанлък. Инцидентът е станал около 11:15 часа.

Получен е сигнал за пострадал водач на транспортно средство на територията на стопански обект в Казанлък.

При извършване на дейности на територията на „Арсенал“ АД от багер – челен товарач, управляван от 53-годишен мъж, е възникнал пожар зад машината.

Пламъкът се е прехвърлил върху корпуса на багера и е засегнал работещият на него. Багеристът е с повърхностни изгаряния, съобщават от завода.

На място веднага е пристигнал екип на Бърза помощ – Казанлък. Оказана му е своевременна и адекватна медицинска помощ и се транспортира в Клиниката по изгаряния към УМБАЛ „Св. Георги“ - Пловдив.

Работникът не е служител на предприятието, а на външна фирма. Дейностите, извършвани от багериста, не са свързани с производствен процес.

На местопроизшествието тече оглед и се изясняват причините за възникване на пожара. Няма опасност за хората и производството.

Само преди седмици при повреда на машина в завод „Арсенал“ загина работник.

Инцидентът стана в цех за изсушаване на нитроглицеринова смес, която се използва за производство на барут, в завод №3.

