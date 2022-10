За първи път заедно на интервю Godsmack пред bTV час и половина преди да се качат на сцената в Кьолн. Екип на bTV се срещна с групата дни, преди да дойдат в София за големия си концерт в „Арена София“.

Музикантите са готови за турне след пандемията. Те разказаха и дали ще се разделят.

"Lighting up the sky" ще бъде последния албум, който ще запишем като група. Истина или лъжа?

“Изглежда, че натам отиваме. Обсъждали сме го много обстойно в групата. И това е решение, до което стигнахме по 2 основни причини. Първо, отдавна сме в занаята, все още изпитваме удоволствие от работата, обичаме концертите и срещите с публиката на живо – това винаги е било наградата, заради която правим всичко това. Дори и преди да подпишем договор с голям лейбъл - когато свирехме по гаражите само пред приятелите си и пиехме бира - това ни харесваше. Но има и други неща, които искаме да правим в живота. A писането на песни, записването, миксирането, обработката на един албум след това, си е много работа и време. И е малко еднообразно. А ние искаме да сме сигурни, че ще започнем да се наслаждаваме и на остатъка от кариерата си. Ние не казваме, че това е краят на Godsmack. Ние просто казваме, че това може да е последната нова творба от нас, която чувате, защото ние сме на място в кариерата си, в което имаме 27 сингъла в топ 10, 11 номер 1 хита. И с такъв обем от песни, които хората искат да чуят в едно шоу, не можем да им го изсвирим на всеки концерт. Дори и ние като фенове на "Аеросмит", когато отидем да слушаме любимите си банди, не, че не искаме да правят нови парчета, но те не ни интересуват. Искаме да чуем Dream on, Walk This Way, едни и същи стари хитове. Освен това когато завършихме албума, осъзнахме, че в него сме разказали историята на групата, цялата ни кариера е в тези песни. Песента Lighting up the sky е последната в албума, и тя разказва за цялото пътуване. Тя свършва там, където започва първата ни песен. За нас това е добър финал“, вокалистът на Godsmack Съли Ерна.

Музикантите казаха и с какво мислят да се заемат, когато имат повече свободно време.

„Има и нещо друго - всички ние сме музиканти, израснали с една мечта - американската мечта - да станем супер успешни - мечта, която постигат под 1% от всички не само в музиката, но и в спорта. Много е трудно, а ние го постигнахме преди две десетилетия. И в последните 20 години живеем мечтата си. И сега сме постигнали ниво, с което сме удовлетворени и си казахме: Добре, сега какво следва. Аз искам да напиша книга, Съли пък иска да участва във филми“, обясни Шанън Ларкин.

На 25 октомври в зала „Арена София“ рок бандата ще се срещне с феновете си у нас.

Групата е с продажби от над 20 милиона копия в цял свят и три последователни албума под номер 1 в Billboard Top 200. Това ги нарежда до групи като Van Halen, U2, Metallica, Dave Matthews Band и Linkin Park, които имат същия успех.